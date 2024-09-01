وزارة الكهرباء تنأى بنفسها عن تأخير الرواتب وترمي الكرة بملعب المالية

شفق نيوز/ نأت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، بنفسها عن تأخير صرف رواتب الموظفين والعاملين لديها، محملة وزارة المالية المسؤولية بهذا الشأن.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في بيان اليوم، إن "الوزارة تعي تماماً ان الدخل الوحيد والآمن للموظف هي ( الراتب الشهري ) وتأخيره يسبب حرجاً كبيراً".

وأوضح أن "ما جرى من تأخير لصرف الرواتب ليس بسبب إجراءات الوزارة"، مردفا بالقول "تم تزويد وزارة المالية بجميع قوائم الرواتب والتي طُلبت من وزارتنا بشكل متأخر".

وتابع المتحدث القول، إن: التنسيق جارٍ مع وزارة المالية، و ستؤمن كتب التمويل لإطلاق رواتب منتسبينا اليوم الأحد".

وكانت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي قد اكدت في شهر آب /أغسطس الماضي، أن مشكلة تأخير تمويل الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام تتعلق بجميع المحافظات العراقية ولا تقتصر على اقليم كوردستان وحسب، وذلك بسبب نقص السيولة المالية.