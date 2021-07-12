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وزارة الكهرباء تكشف عن أسباب أدت الى تردي تجهيز المواطنين بالطاقة

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-12T08:40:31+0000
وزارة الكهرباء تكشف عن أسباب أدت الى تردي تجهيز المواطنين بالطاقة

شفق نيوز/ كشفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين، على عدد من الأسباب أدت الى تردي تجهيز المواطنين بالطاقة، طيلة السنوات الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، لوكالة شفق نيوز؛ ان "وزارة الكهرباء مرت بعدد من الاخفاقات وبعدد من المشاكل وحتى بعدد من قضايا الفساد، وهذا الأمر لا تتحمله الادارة الحالية ولا حتى الحكومة الحالية، بل الحكومة الحالية وجهت بتنفيذ خطط منها مواكبة الطلب لمشاريع آنية".

وشدد العبادي انه "على المحافظين الالتزام بحصص الطاقة المخصصة لكل محافظة، كما أن العشوائيات وتحويل بعض الاراضي الزراعية الى سكنية عامل مهم في تردي الطاقة الكهربائية، خصوصاً أن ذلك لم يتم من خلال خطة مدروسة".

وكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية انه "بعد استهداف ما يقارب (61) خطاً ناقلا خلال الفترة القليلة الماضية، تم اعادة جميع تلك الخطوط الى العمل بوقت قياسي".

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