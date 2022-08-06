وزارة الكهرباء تكشف أسباب إنهيار منظومة الطاقة جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر في وزارة الكهرباء الاتحادية، يوم السبت، عن الأسباب التي أدت إلى حدوث انطفاء تام لمنظومة شبكة الطاقة الوطنية في عدد من المحافظات الجنوبية.

وعزا المصدر في تصريحه لوكالة شفق نيوز، أسباب انهيار الطاقة في الجنوب للمرة الثانية خلال يومين إلى قيام محافظة البصرة بالتجاوز على المنظومة الوطنية بشكل كبير.

غير أن وزارة الكهرباء أرجعت في بيان رسمي، سبب الانطفاء التام للمنظومة الكهربائية بالجنوب إلى انفصال خط امين /واسط للضغط الفائق ٤٠٠kv بسبب الاحمال الزائدة وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة.

وجرت المباشرة بإعادة الخطوط والوحدات التوليدية التي انفصلت، وفقا للبيان.

وحصل مساء اليوم إطفاء عام في منظومة شبكة الكهرباء الوطنية في محافظات جنوبي العراق للمرة الثانية على التوالي خلال 24 ساعة بالتزامن مع الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة في مناطق ومدن البلاد كافة.

والمحافظات التي انفصلت عنها شبكة الكهرباء الوطنية هي: البصرة، وذي قار، وميسان، وواسط، وبابل.

وكان فرع توزيع كهرباء ذي قار قد أفاد، يوم الجمعة، بانقطاع تام للطاقة الكهربائية في محافظات ذي قار وميسان والبصرة جنوبي العراق.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.