وزارة الكهرباء تكشف حقيقة إيقاف إيران تصدير الغاز للعراق بشكل نهائي

شفق نيوز/ نفت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاثنين، الانباء التي تحدثت عن إيقاف إيران تصدير الغاز للعراق بشكل نهائي دون إشعار مسبق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، لوكالة شفق نيوز، ان "الانباء التي تحدثت عن إيقاف إيران تصدير الغاز للعراق بشكل نهائي دون إشعار مسبق، غير صحيحة اطلاقاً، وانما هناك تقليل بالكمية المرسل من 45 مليون متر مكعب الى 20 مليون متر مكعب".

وبين العبادي ان "الحوارات والاتصالات مع الجانب الإيراني مستمرة من أجل ارسال كمية الغاز حسب ما متفق عليه، كما هناك تحرك من الجهد الدبلوماسي بتجاه الجانب الإيراني لتوفير كميات الغاز المطلوبة".

وشهد تجهيز التيار الكهربائي في العراق تراجعاً ملحوظاً في الأيام الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة، ووفقاً لتصريحات من المتحدث باسم وزارة الكهرباء ولجنة الطاقة النيابية فإن الوزارة سددت ما بذمتها من ديون للجانب الايراني عن مستحقات الغاز المجهز لمحطات التوليد، غير ان العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران من قبل الولايات المتحدة الامريكية حالت دون ايصال الاموال لايران، ما حدا بطهران الى وقف توريد الغاز للعراق.

وفي وقت سابق، طالبت لجنة "الكهرباء والطاقة" النيابية، الحكومة العراقية بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بإبعاد ملف الطاقة عن الحسابات السياسية.

وأمس الأحد، حمل الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، الولايات المتحدة مسؤولية أزمة الكهرباء، ودعا الحكومة الى مخاطبة الجانب الامريكي لإطلاق مستحقات استيراد الغاز الايراني، وعدم استخدام الملف سياسياً.

ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.