وزارة الكهرباء تفصح عن أسباب الإنقطاع التام للطاقة في العراق

شفق نيوز/ عزا مصدر في وزارة الكهرباء يوم الجمعة سبب الإنقطاع التام للطاقة في محافظات العراق كافة باستثناء إقليم كوردستان إلى التفجيرات التي طالت مؤخرا أبراج الطاقة الأمر الذي أدى إلى تفعيل نظام الحماية الذاتي لمنظومة الشبكة الوطنية.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن تفجير عدد من أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى وصلاح الدين تسبب بانخفاض معدل التجهيز إلى أكثر من ألف ميغاواط مما تسبب ذلك في تغيير ترددات نقل الطاقة وارجاع الحمل إلى محطات الإنتاج والتوليد.

وأوضح المصدر أن محطات الإنتاج تحتوي على نظام الحماية الذاتي وقامت بحماية نفسها من خلال اطفاء التوربين ( رأس التوليد) مما أدى إلى إطفاء عام للكهرباء على مستوى العراق عدا إقليم كوردستان.

وأشار المصدر إلى أن محطات الإنتاج ستبدأ خلال الساعات المقبلة بإعادة تشغيل التوربينات الغازية والحرارية على أن تتم إعادة ربط ترددات الكهرباء بالسيطرة الوطنية، مردفا بالقول ستتم إعادة تجهيز الطاقة الكهربائية للمناطق والمدن كافة خلال الساعات الـ12 المقبلة.

وانفصلت شبكة الكهرباء الوطنية عن الخدمة في أغلب مناطق ومدن العراق من بينها العاصمة بغداد من دون معرفة الأسباب.

وذكر مراسلو وكالة شفق نيوز، بأن جميع خطوط نقل الطاقة الكهربائية قد انفصلت بشكل كامل في جميع المحافظات العراقية بأستثناء إقليم كوردستان.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.

وتزايدت في الآونة الأخيرة العمليات التخريبية التي تستهدف أبراج الطاقة في عدد من المحافظات مما تسبب بتراجع ساعات تجهيز الكهرباء في ظل الارتفاع الحاد بمعدل درجات الحرارة مع حلول فصل الصيف.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي في شهر حزيران الماضي، "قيادات العمليات والاجهزة الاستخبارية بـ"معالجة استهدافات أبراج الطاقة وحمايتها، وملاحقة الجماعات الإجرامية".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق يوم الخميس عن تخصيص مكافأة مالية "مجزية" لمن يدلي بأي معلومات عمن يستهدف خطوط أبراج الطاقة الكهربائية في البلاد.