وزارة الكهرباء تعيد مدير توزيع ديالى إلى منصبه بعد يوم من إعفائه

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي في ديالى، يوم الأحد، إلغاء قرار تغيير مدير توزيع كهرباء المحافظة الحالي طارق خليل الخزرجي، بعد يوم من قرار وزارة الكهرباء بهذا الصدد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "وزارة الكهرباء ألغت قرار تكليف عرفان النعيمي، بدلاً عن طارق خليل الخزرجي، بإدارة توزيع كهرباء ديالى".

وتضاربت أنباء إعفاء الخزرجي بين طلبه الإعفاء أو بقرار وزاري بإعفائه، رغم عدم صدور أي وثيقة رسمية حيال ذلك.

وكان النائب صلاح زيني التميمي، قد اتهم في وقت سابق، مديرية توزيع كهرباء ديالى بالفساد، ودعا وزارة الكهرباء الاتحادية، إلى فتح تحقيقات موسعة بشبهات فساد المديرية.

وعلى خلفية اتهامات الفساد، اعتقلت قوة من النزاهة 11 موظفاً في مديرية توزيع كهرباء ديالى، في وقت سابق، قبل أن تخلي سبيلهم بكفالة ضامنة.