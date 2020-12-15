وزارة الكهرباء تعلن صرف مستحقات العقود والأجور خلال اليومين المقبلين

شفق نيوز/ حددت وزارة الكهرباء، يوم الثلاثاء، الأسبوع الجاري موعدا لصرف مستحقات العقود والأجور لشهر نيسان الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية صرفت 57 مليار دينار عراقي، على أن تصرف كمستحقات للعقود والأجور في الوزارة"، مشيرا إلى أن "مستحقات شهر واحد فقط تبلغ 56 مليار دينار ستصرف على مستحقاتها خلال اليومين المقبلين".

سبق أن صدرت قرارات من مجلس الوزراء خاصة بالعقود والأجور في وزارة الكهرباء تتضمن صرف المستحقات المتأخرة الأشهر الماضية وفق القرارات السابقة وهي 59 و100 الصادرة من مجلس الوزراء.

وبين موسى؛ أن "وزارة الكهرباء حسب القرارات تتكفل بتخصيص 356 مليار دينار من أموال الجباية المركزية لتغطية مستحقات العقود والأجور في وزارة الكهرباء.