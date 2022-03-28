وزارة الكهرباء تزف بشرى لقرّاء المقاييس

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الإثنين، الانتهاء من إنجاز وإرسال جميع الكشوفات المتعلقة بقراء المقاييس الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وذكر بيان لإعلام وزارة الكهرباء ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوزارة تسعى بكل ما أوتيت من جهد في تبني قضية ابنائها من قراء المقاييس، وتتم متابعتها بأعلى المستويات سواء مع الامانة العامة لمجلس الوزراء، او وزارة المالية لحسم هذا الملف المهم ، وتحويلهم الى عقود وفق القرار (٣١٥) اسوةً بأقرانهم".

وتابعت "بناءً على طلب وزارة المالية ، فقد تم إرسال كافة الكشوفات والقوائم المطلوبة من قبلها ، وكُلِف مدير عام الدائرة الادارية والمالية بشكل رسمي لإنجاز هذه المهمة، عبر الانتهاء منها وإرسالها الى الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ولا تزال المتابعات متواصلة".