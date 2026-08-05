الكهرباء تخاطب النزاهة لتدقيق أموال مسؤوليها منذ 2005 وتجري تغييراً بإدارة إنتاج الجنوب

شفق نيوز - بغداد

طالب وزير الكهرباء، علي سعدي وهيب، اليوم الأربعاء، هيئة النزاهة الاتحادية بتدقيق كشوفات الذمة المالية للوزراء والوكلاء والمديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة ممن عملوا في الوزارة للفترة من 2005 ولغاية 2026.

ووفقاً لوثيقة رسمية موجهة من الوزارة إلى رئيس هيئة النزاهة وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن هذه الخطوة تأتي "تأكيداً لنهج وزارة الكهرباء في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وحرصها على صيانة المال العام، وانطلاقاً من المسؤولية القانونية في دعم جهود الهيئة وتنسيق العمل المشترك".

وأشارت الوثيقة إلى إرفاق جداول تضم أسماء الوزراء والوكلاء والمديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة ممن شغلوا مناصب في الوزارة والتشكيلات التابعة لها، داعية الهيئة إلى الإيعاز لـ (دائرة الوقاية) لاتخاذ الإجراءات القانونية النافذة وتدقيق أموال المذكورين وذويهم، استناداً لأحكام المادة (10) من تعليمات كشف الذمة المالية رقم (2) لسنة 2017.

وفي سياق آخر، أصدر وزير الكهرباء أمراً وزارياً بإجراء تغيير إداري في الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ المنطقة الجنوبية.

وبحسب وثيقة ثانية حصلت عليها شفق نيوز، فإنه استناداً للقرارات الحكومية والصلاحيات الممنوحة، تقرر إنهاء تكليف (حيدر علي حسين) من منصب مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة الجنوبية، وتكليف (قيس علي عبد الهادي جاسم) بمهام إدارة الشركة بدلاً عنه لمدة ثلاثة أشهر، على أن خضوعه للتقييم خلال هذه الفترة.