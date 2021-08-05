وزارة الكهرباء تتحدث عن آلية جديدة لجباية الأجور: نجحنا في المقاييس الالكترونية

شفق نيوز/ اكدت وزارة الكهرباء، يوم الخميس، سعيها لازالة التجاوزات على الشبكة الوطنية، و جباية اجور الكهرباء من خلال المقاييس الالكترونية.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى لوكالة شفق نيوز؛ إن "وزارة الكهرباء باتت مهتمة بإزالة التجاوزات لذا أصدر وزير الكهرباء توجيه إلى جميع الشركات العامة التوزيع الطاقة بأن يكون هناك تعليمات مشددة الاستحصال كمية 50 بالمائة من الطاقة المستلمة وبذلك يكون هناك إجراءات إدارية وقانونية تتحملها الإدارات العامة والقطاعات والفروع".

وأضاف موسى؛ أنه "استناداً إلى التوجيهات الحكومية للوزارة سوف تعمل على نظام الجباية الإلكترونية من خلال تنصيب مقاييس الالكترونية".

وأشار إلى أن "الوزارة علمت تجارب عدة على موضوع الجباية الالكترونية وان الوزارة من خلال دائرة التشغيل والتحكم ودوائر التوزيع عملت تجربة لأخذ القراءة الإلكترونية في مجمع بسماية ومدينة الزائرين في كربلاء وبعد نجاح هذه التجربة القراءة الإلكترونية ستمضي الوزارة الكهرباء لنصب عدادات إلكترونية لمجموعة من المناطق تكون في محافظة كربلاء وفي مجمع بسماية؛ وتكون هذه التجربة في مناطق خاضت خدمة تجربة الجباية وكانت التجربة الناجحة من أمثال اليرموك والحارثية وشارع فلسطين فيما تدرس الوزارة نجاح أم إخفاق هذه التجربة التعميم على جملة من محافظات العراق".

ولفت إلى أن "الجباية إلكترونية تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأمور من جملة هذه الأمور من جملة هذا الأهداف تسعى إلى تحويل المشتركين الغير نظاميين في المناطق العشوائية والزراعية تحيلهم إلى مستهلكين نظاميين أولاً، إضافة إلى تأهيل الشبكات لذا حققت الوزارة بذلك مراقبة الضياعات والحد منها ومراقبة الموظفين الذين من الممكن أن يتلاعبون بالجباية".