وزارة الكهرباء العراقية تُشكل غرفة طوارئ خاصة لمواجهة تحديات صيف 2026

وجّه وزير الكهرباء علي سعدي وهيب، اليوم السبت، بتشكيل غرفة طوارئ مركزية خاصة لمواجهة تحديات صيف عام 2026 والاستعدادات المتعلقة بالزيارة الأربعينية في مدينة كربلاء، بهدف ضمان استقرار المنظومة الكهربائية وتأمين تجهيز الطاقة للزائرين بشكل مستمر ومستقر خلال فترة الزيارة.

وأكد الوزير، خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الطوارئ، أهمية التحرك الميداني السريع لمعالجة المشكلات الفنية والخدمية، مشدداً على ضرورة نزول أعضاء اللجنة إلى مواقع العمل ميدانياً وعدم الاكتفاء بالمتابعة من داخل المكاتب.

كما وجّه بمنح أعضاء اللجنة الصلاحيات اللازمة التي تضمن انسيابية العمل وتذليل العقبات الإدارية والفنية، بما يمكّنهم من أداء واجباتهم دون معوقات، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية وحجم التحديات المقبلة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الكهرباء، فإن لجنة الطوارئ تضم قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، حيث جرى وضع خطة عمل عاجلة للدخول الفوري بالتنفيذ، تتضمن متابعة الأحمال، ومعالجة الاختناقات، ورفع جاهزية المحطات والخطوط والشبكات، لضمان استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية خلال أشهر الصيف وفترة الزيارة الأربعينية.

يأتي هذا تزامناً مع ما أكده وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج محمد نعمة مؤخراً، بأن منظومة إنتاج الطاقة في العراق تمر بـ"ظروف حرجة جداً"، إثر انخفاض إنتاج الغاز المحلي وتراجع كميات الغاز المستورد من إيران إلى النصف؛ جراء استمرار الحرب والتوترات في المنطقة. ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية.