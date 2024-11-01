الكهرباء العراقية تستنفر بالدرجة القصوى لمواجهة الأحوال الجوية وهطول الأمطار

شفق نيوز/ وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الجمعة، جميع ملاكات الوزارة بالاستنفار التام و بالدرجة القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية ودعم جهود امانة بغداد والدوائر البلدية في جميع المحافظات.

وشدد الوزير في بيان اليوم، على مراعاة استثناء مغذيات الكهرباء لمحطات تصريف المياه الثقيلة ومياه الامطار، والمستشفيات والمراكز الصحية.

وأوعز فاضل لجميع المديرين العامين ومديري الفروع والقطاعات ومراكز الصيانة ، التواجد في دوائرهم ومراقبة الشبكات والمغذيات ، والاهتمام بشكاوى المواطنين.

كما أكد ضرورة الاهتمام الاقصى من قبل مراكز السيطرة بإعادة جميع الخطوط المنفصلة تلافياً لتجمع مياه الأمطار في الشوارع.

من جهتها أهابت وزارة الكهرباء بجميع المواطنين مراعاة الابتعاد عن محددات الشبكة من أعمدة وأسلاك الكهرباء وعدم ملامستها اثناء هطول الامطار، والتبليغ عن أي حالة لأقرب مركز صيانة حفاظاً على سلامتهم.

يُشار الى أن مناطق وسط وغرب البلاد تشهد تساقطا لهطول الأمطار بعضها بغزارة مما تسبب بغرق بعض الطرقات في أول حالة جوية شتوية، ومن المرتقب أن تمتد هذه الحالة لتشمل عموم البلاد، وفقا للأرصاد الجوية.