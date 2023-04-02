وزارة العمل تطلق رواتب متقاعدي العمال المضمونين مع مكافأة رمضانية مقدارها 50 الفاً

شفق نيوز/ اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الأحد، عن صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر نيسان 2023.

وأوضحت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران في بيان اليوم، ان الدائرة استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداء من الساعة الثانية عشر من مساء يوم الأحد الموافق 2-4-2023 مع مكافأة رمضانية مقدارها (50،000) خمسون الف دينار.