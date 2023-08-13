وزارة العمل تخصص منحاً مالية مشروطة لطلبة المراحل الدراسية كافة بالعراق

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، يوم الأحد، اكمال اجراءات المنحة المالية المشروطة للطلبة، والتلاميذ من ذوي المشمولين باعانة الحماية الاجتماعية، مشيرا الى اكمال إجراءات البحث الميداني لأكثر من مليون و800 ألف اسرة في عموم المحافظات منذ انطلاق حملة البحث الكبرى منتصف كانون الثاني الماضي.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده في محافظة واسط اليوم، "أكملنا اجراءات المنحة المالية المشروطة بواقع 30 ألفاً للتلاميذ في المرحلة الابتدائية"، مردفا بالقول: سيتم منح 50 ألفاً للتلاميذ في المرحلتين المتوسطة والاعدادية.

وأضاف أنه سنمنح الطلاب في مرحلة البكالوريوس من ذوي المشمولين بالحماية الاجتماعية 100 ألف دينار، مشيرا إلى منح 150 ألف دينار منحة الطلاب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

كما نوه الوزير إلى إكمال ارسال بيانات السلة الغذائية الثامنة لشهر آب لنحو 6 ملايين و500 ألف فرد للمشمولين باعانة الحماية الاجتماعية وهي الأكبر لهذا العام.

وأكد الأسدي، الشروع باستحداث الوحدات الادارية الخاصة برعاية الطفولة، إذ بلغ عدد المسجلين في قاعدة بيانات هيئة الحماية الاجتماعية اكثر من ثلاثة ملايين لمن هم اقل من 18 عاما.

ومضى بالقول إن الوزارة أكملت تدقيق وارسال البيانات لنحو 90 ألف فرد مشمول باعانة الحماية الاجتماعية لغرض شمولهم بالضمان الصحي.

وتابع الأسدي قائلا: سنطلق غدا مشروع (ابدأ وطور) بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية الذي سيتولى تدريباً عالي المستوى للمدربين في انشاء المشاريع المختلفة.