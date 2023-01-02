وزارة العمل العراقية تطلق دفعة جديدة من قروض المشاريع الصغيرة

شفق نيوز/ اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، يوم الاثنين، اطلاق الدفعة 34 من القروض الميسرة لدعم المشاريع الصغيرة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اطلاق الوجبة يأتي تنفيذاً لمنهاج البرنامج الحكومي المتضمن دعم شريحة الشباب الباحثين عن العمل من اجل انشاء مشاريعهم المدرة للدخل.

وبينت ان القروض التي تمنحها الوزارة للمشاريع الصغيرة لا تترتب عليها فوائد مالية.

ودعا وزير العمل المتقدمين الذين ظهرت اسماؤهم حسب الفرز الالكتروني الى مراجعة دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد، او أحد اقسامها في المحافظات لاكمال الاجراءات، وحسب الاسماء المنشورة على الموقع الالكتروني للوزارة في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ اطلاق الوجبة.