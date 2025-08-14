وزارة العدل: لا فوضى في سجن السماوة.. خلاف يخص سجينين فقط

شفق نيوز- بغداد

نفت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حدوث “إضراب عام” وفوضى داخل سجن السماوة المركزي (الخناق) على خلفية مزاعم بسوء معاملة النزلاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء المتداولة غير دقيقة، والحقيقة أن الأمر اقتصر على واقعة تخص سجينين فقط"، موضحاً أن "إدارة السجن صادرت ممنوعات تمثلت بـ(شاحنة موبايل) من داخل زنزانة، ما دفع السجينين إلى إيذاء نفسيهما والامتناع عن تناول وجبة الفطور".

وأضاف لعيبي أن "إدارة السجن استدعت النزيلين وتمت معالجة الموقف وإنهاء المشكلة بشكل كامل، ولا توجد حالياً أي اضطرابات أو أحداث داخل السجن".