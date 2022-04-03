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وزارة العدل: الإفراج عن (772) نزيلاً خلال شهر آذار الماضي

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-03T08:43:15+0000
وزارة العدل: الإفراج عن (772) نزيلاً خلال شهر آذار الماضي

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل عن إطلاق سراح (772) نزيلاً خلال شهر أذار الماضي لعام ٢٠٢٢.

وقال بيان صادر عن الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم".

وأضاف البيان، إن "ملاكات الدائرة كل من التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، حرصاَ منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل".

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