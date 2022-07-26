وزارة الصناعة تزف بشرى الى موظفيها من العقود

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء، أنها اكملت إجراءات تدقيق جداول موظفيها من العقود لإستحصال الموافقات اللازمة لتثبيتهم.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "بتوجيه ومتابعة شخصية من الوزير، أكملت وزارة الصناعة والمعادن إجراءات تدقيق الجداول الخاصة بموظفيها من العاملين بصفة عقد ممن لديهم خدمة أكثر من سنتين".

وأوضحت أن "جميع القوائم سيتم رفعها إلى وزارة المالية هذا الأسبوع لغرض إستحصال الموافقات الأصولية لتثبيتهم استناداً إلى القوانين النافذة"، مشيرة إلى أن "الوزارة قامت بالإعمام على كافة التشكيلات التابعة لها لغرض تزويدها بجداول موظفي الأجور اليومية الذين تم التعاقد معهم بعد ٢ / ١٠ / ٢٠١٩ لغرض إستحصال موافقة وزارة المالية على توفير التخصيص المالي لهم استناداً إلى قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢ حيث قامت الوزارة بتدقيق كافة القوائم وسيتم إرسالها إلى وزارة المالية الأسبوع المقبل".

وأكدت على أن "هذه الإجراءات تحظى بمتابعة مباشرة ومستمرة من قبل وزير الصناعة والمعادن وتنفيذاً لتوجيهاته بإنصاف هذه الشريحة من موظفي الوزارة ومنحهم إستحقاقاتهم الوظيفية بأقصى سرعة وفقاً للتعليمات والضوابط المعمول بها".