وزارة الصحة تكشف حقيقة وجود "فيروس غريب" منتشر في بغداد

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، حقيقة وجود "فيروس غريب" ينتشر في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لوكالة شفق نيوز، ان "الانباء والمعلومات التي تتحدث عن وجود "فيروس غريب" منتشر في العاصمة بغداد، غير صحيحة اطلاقاً، ولا وجود لهكذا فيروس أو مسبب مرضي بحسب البيانات الواردة من مركز الأمراض الانتقالية التابع لدائرة الصحة العامة".

وشدد البدر على "ضرورة عدم السير وراء من يريد بث الشائعات والاعتماد على المعلومات الطبية والصحية من المصادر الرسمية حصراً".

وتداول ناشطون تحذيرات من انتشار فيروس غريب يسبب أعراضًا خطرة مثل السعال المستمر، الحمى، والاسهال، مما يؤدي إلى دخول العديد من المصابين للمستشفيات.

ودعا هؤلاء النشطاء السلطات لإجراء تحليل سريع لاسيما مع انتشار ظاهرة رائحة الكبريت في سماء العاصمة، وشددوا على أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية مثل الكمامات والتباعد الاجتماعي.