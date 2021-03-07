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وزارة الصحة تطلق تحذيرا جديدا بشأن مناسبة دينية في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-07T16:51:16+0000
وزارة الصحة تطلق تحذيرا جديدا بشأن مناسبة دينية في بغداد

شفق نيوز/ أطلق وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، يوم الأحد، تحذيراً جديداً بشأن زيارة الإمام الكاظم، فيما شدد على أهمية التزام الزائرين والمواطنين بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وذكر التميمي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوازرة، وتابعته وكالة شفق نيوز، أنه "عقد اجتماعا قبل الموتمر مع لجنة الأمر الديواني٢١٧ لعام ٢٠٢٠ برئاسته وبحضور أعضاء اللجنة وطبابة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي والمختصين في الوزارة".

وأضاف، أن "الاجتماع ناقش الموقف الوبائي والاستعدادات الخاصة بوزارة الصحة ودوائرها الصحية لزيارة الإمام الكاظم في بغداد، بمناسبة ذكرى وفاته".

وحذر التميمي، من ما وصفه "التهاون في ارتداء الكمامة من قبل الزائرين والمواطنين، وهو ما قد يسبب خطرا كبيرا مع وجود السلالة الجديدة المتحورة لكوفيد ١٩ سريعة الانتشار".

ولفت إلى أن "نسب الحالات الحرجة وصلت إلى ٢٠ بالمئة، ومع الزيارة المليونية من المتوقع ازدياد الحالات الخطرة وبالاخص بين الأطفال والشباب، في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصحية".

وجدد وزير الصحة، تأكيده على الجهات الامنية باتخاذ "الاجراءات القانونية اللازمة لتطبيق التعليمات الخاصة باللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، داعيا أصحاب المواكب إلى "التعاون في حث المواطنين والزائرين على ارتداء الكمامة والاستمرار بعمليات التعفير والتعقيم للمواكب وتقليل الزوار في السرادق".

وأشار إلى أن "وزارة الصحة هيأت كافة الدعم للزيارة المليونية، ونشرت مئات الفرق الصحية والرقابية لتقديم الخدمات الصحية الاعتيادية للزائرين، وأيضا إجراء المسحات للمشتبه إصاباتهم بالفايروس والذين لديهم أعراض المرض".

وستبلغ أعداد الوافدين على الكاظمية شمالي بغداد، ذروتها، الأربعاء المقبل، فيما تواصل السلطات تشديد الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة، يوم الأحد، 24 وفاة و3 آلاف و359 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 3 آلاف و509 مرضى.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 726 ألفا و548، منها 13 ألفا و572 وفاة، و660 ألفا و541 حالة شفاء.

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