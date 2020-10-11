وزارة الصحة العراقية تحسم الجدل حول اعادة فرض حظر التجوال

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-11T16:41:03+0000

شفق نيوز/ حسمت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الاحد، الجدل المتداول حول اعادة فرض حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الصحة تدعو المواطنين الى ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتؤكد عدم وجود حظر للتجوال".

وكان الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي قال في وقت سابق إن قرار الحظر ستتم مناقشته في اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، مضيفاً أن "الموقف الوبائي في تغيّر، وأن حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم في تزايد".

ولفت إلى أن "ازدياد أعداد الإصابات في دول الجوار يمثل إنذاراً خطراً يستوجب وجود إجراءات وقائية إضافية من قبل الحكومة العراقية، والجهات المعنية، ومن قبل المواطنين"، مشيراً إلى أن "انخفاض درجات الحرارة سيكون عاملاً مساعداً على انتقال الفيروس، ولاسيما داخل الأماكن المغلقة".

related

النجف تعلن اربع اصابات بفيروس كورونا بينها لطفل رضيع

Date: 2020-03-25 15:58:27

اغلاق محافظة النجف بالكامل لمدة اسبوع

Date: 2020-03-09 20:50:43

محافظة عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي بسبب كورونا

Date: 2020-02-25 19:09:52

إصابات كورونا العراق تتجاوز الـ300 الف حالة

Date: 2020-09-16 12:58:42

السلطات العراقية تضبط افراد اسرة كاملة بمطار بحوزتها جوازات فرنسية مزورة

Date: 2019-12-28 20:48:43

العراق يسجل قرابة 2500 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-07-24 12:28:26

الافراج عن الناشطة المختطفة صبا المهداوي

Date: 2019-11-13 20:20:50

خلال يوم واحد.. 84 وفاة و1826 إصابة بكورونا في العراق

Date: 2020-06-23 18:23:06