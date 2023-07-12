وزارة الصحة العراقية: اجازة السنوات الخمس متاحة لجميع الموظفين دون استثناء

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الصحة العراقية، يوم الأربعاء، بياناً بخصوص منح اجازة السنوات الخمس للموظفين وفق قانون الموازنة العامة.

وأكدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اجازة السنوات الخمس متاحة لجميع الموظفين دون استثناء شريطة ان تكون لديه خدمة سنة واحدة على الأقل".

وأشارت الى ان "التقديم يكون من خلال بوابة الكترونية يعلن عنها قريباً بدون استحصال موافقة مدير المؤسسة او المدير العام للدائرة التابع لها الموظف".

وتابعت انه "بعد حصول الموافقة على اجازة السنوات الخمس يقدم الموظف طالب الاجازة التعهدات القانونية في دائرة الصحة قبل اجراء الانفكاك".