الزراعة تحظر حركة الحيوانات بين المحافظات العراقية لمدة اسبوعين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة/دائرة البيطرة، يوم السبت، منع حركة الحيوانات من البؤر المرضية المصابة بالحمى القلاعية، حيث منعت الحركة من بغداد الى باقي المحافظات وبالعكس ولمدة 14 يوماً.

وأكد مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب الخفاجي في بيان اليوم، على توجيه المستشفيات والمستوصفات البيطرية كافة في بغداد والمحافظات بالإستنفار التام للتحري عن الإصابة بمرض الحمى القلاعية في بغداد والمحافظات .

وأوضح أن الدائرة اطلقت مجموعة من التوصيات حول عمليات التحري من خلال تكثيف دور الرصد و التحري الوبائي عن الإصابة بالمرض وإتباع الإجراءات الصحية البيطرية كافة في حالات النفوق .

كما و شدد مدير عام الدائرة على، أهمية إنجاز حملة التقييم المناعي في المختبرات المركزية للتحقق حول نسبة الإصابة و النوع المصلي للفيروس في حال الإصابة على ان تكون العينات المأخوذة للتقييم من الحيوانات المشكوك بإصابتها من الآفات الظاهرة .

كما دعت دائرة البيطرة المربين كافة بمساعدة الفرق البيطرية المنفذة لحملة التحري والرصد للحفاظ على سلامة حيواناتهم وبالتالي حفاظاً على الثروة الحيوانية كمصدر مهم من مصادر الإنتاج الغذائي والدخل القومي .