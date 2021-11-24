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وزارة الدفاع العراقية تكشف حقيقة هدم 5 مدارس في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-24T13:33:37+0000
وزارة الدفاع العراقية تكشف حقيقة هدم 5 مدارس في بغداد

شفق نيوز / كشفت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأربعاء، حقيقة قيام الوزارة بهدم 5 مدارس في حي السلام ضمن مدينة الحرية شمالي العاصمة بغداد.

وتناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية، في وقت سابق، خبراً مفاده قيام وزارة الدفاع بهدم خمس مدارس في حي السلام (الحرية) بالعاصمة بغداد.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أراضي مدرستين فقط من بين الخمس مدارس، تابعتين لوزارة الدفاع، وهذه الأراضي تم التجاوز عليها في عام 2008 من قبل وزارة التربية".

وأضافت أن "خبر هدم المدرستين غير دقيق، وعار عن الصحة، وأن وزارة الدفاع لم تسمح بالمساس بالعملية التربوية، وأنها داعمة للطلبة".

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