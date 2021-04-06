وزارة الدفاع العراقية تتدخل لإنهاء الزخم في الموصل

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري يوم الثلاثاء عن الاتفاق مع وزير الدفاع جمعة عناد ورئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يارالله على إنشاء جسرين عسكريين في منطقتي السلامية والكوير الواقعتين جنوب شرق مدينة الموصل.

وقال الجبوري في تسجيل فيديوي عممه على وسائل الإعلام اليوم، إن الجسرين يخدمان مناطق جنوب الموصل بشكل كبير للتنقل بين القرى بالاضافة الى ان هذه الجسور ستخفف الزخم عن مدينة الموصل والجسور الموجودة فيها.

واضاف ان جسر الكوير ايضاً مهم لأنه سيربط المناطق الجنوبية من المحافظة بمحافظة كركوك.

واما عن نصب الجسور فسيكون بالتعاون مع دائرة طرق وجسور نينوى وسيتم البدء بهما في اقرب وقت، حسب المحافظ.