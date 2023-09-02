إحصائية جديدة ..وزارة الداخلية: أكثر من 3 ملايين ونصف المليون زائر دخلوا العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم السبت، دخول أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون زائر أجنبي دخلوا العراق لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء.

وتصريح الوزير جاء خلال عقده اجتماعاً في محافظة النجف مع رئيس حكومتها المحلية ماجد الوائلي، وذلك لبحث سير الخطة الأمنية والخدمية لزيارة الاربعينية، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وأكد الشمري على القادة الأمنيين بالاستعدادات التام للتفويج العكسي للزائرين، مبيناً أيضاً أن العالم ينظر لهذه الزيارة المليونية فيجب التغلب على التحديات لإنجاحها.

وأشار إلى، وصول أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون زائر من خارج العراق، مقدماً شكره لجميع القوات الأمنية والجهد الخدمي الذي يعمل على تقديم أفضل الخدمات للزائرين.

وكان قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد أحمد رضا رادان قد أفاد، يوم الجمعة بأن 3 ملايين زائر إيراني دخلوا العراق لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن المسؤول الأمني الإيراني، قوله إن مليوناً من أولئك الزائرين عادوا إلى البلاد لغاية الآن.