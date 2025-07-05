وزارة الداخلية تعلن دخول عشرات الآلاف من الزائرين العرب والأجانب الى العراق

شفق نيوز - بغداد

أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد الحقوقي مقداد ميري، أن المنافذ الحدودية البرية والجوية في عموم البلاد شهدت، خلال الأيام الماضية، تدفّق عشرات الآلاف من الزائرين العرب والأجانب، القادمين لإحياء ذكرى عاشوراء في كربلاء وبقية العتبات والمزارات المقدسة.

وأوضح ميري في بيان اليوم، أن جميع الأجهزة الأمنية والخدمية، استنفرت جهودها لاستقبال الزائرين وتسهيل دخولهم بانسيابية عالية، مع توفير البيئة الآمنة و اللائقة لهذه المناسبة الدينية الكبيرة، مؤكدًا أن الإجراءات تسير بانضباط عالٍ ووفق خطة محكمة أُعدت مسبقًا.

وأشار إلى أن التنسيق متواصل بين القيادات الأمنية ومديريات الجوازات والمنافذ وقيادات الشرطة في المحافظات المعنية، لضمان راحة الوافدين وتوفير كل ما من شأنه إنجاح مراسم إحياء عاشوراء لهذا العام.

ويحيي المسلمون الشيعة "يوم عاشوراء" ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي، وتستمر حتى ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على يوم عاشوراء.