وزارة الثقافة توضح بشأن منحة الأُدباء والفنانين والصحفيين لعام 2023

شفق نيوز/ كشفت وزارة الثقافة، يوم الاثنين، عن مصير منحة الأُدباء والفنانين والصحفيين لعام 2023.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد العلياوي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "منحة الأُدباء والفنانين والصحفيين رفعتها وزارة الثقافة لتكون جزءاً من موازنتها لعام 2023".

وأوضح العلياوي، "لكن إلى الآن لم ترد إلى الوزارة تعليمات الموازنة، وفي حال ورودها سيتم إطلاق المنحة عن طريق بطاقات الماستر كارد التي وزعتها الوزارة سابقاً لتسهيل عملية الصرف".