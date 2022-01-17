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وزارة الثقافة بشأن المنحة التشجيعية: لا يمكن قبول قوائم النقابات والاتحادات الإضافية

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-17T12:40:50+0000
وزارة الثقافة بشأن المنحة التشجيعية: لا يمكن قبول قوائم النقابات والاتحادات الإضافية

شفق نيوز/ رفضت وزارة الثقافة يوم الاثنين، القوائم الإضافية المرسلة من قبل النقابات والاتحادات لغرض شمولهم بالمنحة التشجيعية.

وذكرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "هذه المبالغ تم تخصيصها ضمن موازنة ٢٠٢١ وقد تم اعتماد الأسماء التي أرسلت من قبلهم إذ تم تقسيم المبلغ وفقاً للأعداد التي جاءت فيها".

وأضافت الوزارة؛ أن "النقابات والجمعيات والاتحادات هي من يتحمل المسؤولية القانونية عن الأسماء الواردة بالقوائم والتي أرسلت إلى الوزارة، وإن إرسالها لإعداد لاحقة وتحت أي ذريعة لا يمكن القبول به إلا بعد إقرار موازنة عام ٢٠٢٢ ووفقا للضوابط التي سيتم تشريعها بشأن المنحة".

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