سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزارة التعليم تعلن تأجيل الامتحانات الجامعية كافة

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-16T04:31:08+0000
وزارة التعليم تعلن تأجيل الامتحانات الجامعية كافة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم، يوم الاثنين تأجيل الامتحانات الجامعية كافة في الدراسات الأولية والعليا، نتيجة العاصفة الترابية الشديدة، التي تسببت أيضاً بتأجيل امتحانات وزارة التربية وتعطيل الدوام في بغداد وبابل.

وذكرت الوزارة في بيان، "نظرا لسوء الأحوال الجوية الطارئة تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل الامتحانات الجامعية كافة في الدراسات الأولية والعليا الى ما بعد اليوم الأخير من جداول التوقيتات المعلنة".

وأضاف "بخصوص الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا فقد تقرر تأجيل امتحان المجموعة الطبية والهندسية الى يوم الخميس الموافق التاسع عشر من آيار الحالي".

ودعت الجامعات كافة الى ترتيب جداول الاختبارات في ضوء هذه المتغيرات وإعلان ذلك رسميا في مواقعها وقنواتها وصفحاتها الرسمية وتكييف أوضاع بعض الحالات المرضية للمنتسبين على وفق السياقات القانونية.

related

عطلة العاصفة تمتد لسبع مدن

Date: 2022-05-16 04:49:58
عطلة العاصفة تمتد لسبع مدن

وزارة التربية العراقية تعلن تعطيل الدوام وتأجيل الامتحانات بسبب العاصفة الترابية

Date: 2022-05-16 03:52:07
وزارة التربية العراقية تعلن تعطيل الدوام وتأجيل الامتحانات بسبب العاصفة الترابية

تعطيل الدوام الرسمي في بغداد باستثناء دوائر الصحة

Date: 2022-05-16 04:19:46
تعطيل الدوام الرسمي في بغداد باستثناء دوائر الصحة

الديوانية تعلن عطلة رسمية الاحد

Date: 2022-02-25 10:57:55
الديوانية تعلن عطلة رسمية الاحد

حكومة الكاظمي تحدد أيام عطلة عيد الأضحى

Date: 2021-07-15 15:14:20
حكومة الكاظمي تحدد أيام عطلة عيد الأضحى

العاصفة الترابية تدخل القوات الأمنية بحالة أنذار

Date: 2022-05-04 22:06:05
العاصفة الترابية تدخل القوات الأمنية بحالة أنذار

حر لاهب يوصد أبواب محافظات عراقية

Date: 2021-06-30 14:58:08
حر لاهب يوصد أبواب محافظات عراقية

محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي مدة يومين

Date: 2021-09-21 07:01:21
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي مدة يومين