وزارة التربية: ماضون في اكمال السنة الدراسية

شفق نيوز/ أكد وكيل وزارة التربية للشؤون الفنية حسين صبري اللامي يوم الأربعاء أن الوزارة ماضية في إكمال العام الدراسي 2020 - 2021 رغم تفشي السلالة الجديدة لكورونا

وقال اللامي في تصريح له اليوم، الوزارة تعمل لإكمال العام الدراسي وخاصةً بعد تفشي جائحة "كورونا" التي عصفت بالنظام التعليمي في جميع دول العالم .

وأوضح اللامي ان هناك تحديات كثيرة تُحيط بالمنظومة التعليمية في هذه المرحلة الحرجة ، أذ يتطلب من الجميع التكاتف من اجل تهيئة البيئة المحفزة للمعلم والطالب لتحقيق الهدف المنشود والحث على اتباع التعليم (عن بُعد) في ظل الظرف الراهن ، فضلاً عن المنصات التعليمية الأخرى.