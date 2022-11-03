وزارة التربية: دراسات ميدانية ستقرر تعليق عطلة يوم السبت

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، أنها بصدد إجراء دراسات ميدانية للمدارس والأوساط التعليمية الحكومية والأهلية وعلى اثر نتائجها ستقرر تعليق عطلة يوم السبت من عدمه خلال العام الدراسي 2022 - 2023.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "قرار تعليق عطلة يوم السبت بانتظار الدراسات الميدانية التي تصل من المديريات العامة للتربية حسب أعداد الطلبة والأبنية المدرسية والزخم في الصفوف الإدارية".

وأشار فاروق، إلى "احالة صلاحيات العمل بهذا القرار للمديريات العامة للتربية من أجل العمل بها"، مبينا ان "الدوام الفعلي حالياً ستة أيام، وقد لا يتم العمل بتعليق الدوام في جميع المديريات العامة، وقد يكون هناك عمل بهذه العطلة ضمن مدارس معينة من المديرية الواحدة".

وفي وقت سابق اليوم، تداولت منصات التواصل الاجتماعي وثيقة رسمية تظهر توجيها بتعليق العمل في عطلة يوم السبت بمدارس البلاد.