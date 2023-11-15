وزارة التربية تُنهي الجدل بمعادلة شهادات الطلبة خارج العراق في المدارس غير المجازة

شفق نيوز/ قالت وزارة التربية، يوم الأربعاء، أنها أنهت الجدل القائم بشأن معادلة الشهادات الدراسية للطلبة والتلاميذ في المدارس الاهلية والمدارس الدولية البريطانية والأمريكية غير المجازة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن لجنة عليا متخصصة أنهت دراسة مؤهلات الترصين وآلية معادلتها بتوجيه عاجل من قبل وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، لتخرج بتوصيات علمية ومهنية تدعم العملية التربوية وتساعد الطلبة في حل معضلتهم بعد طول انتظار، للعام الدراسي الحالي والاعوام السابقة فقط.

وأوجز المكتب الإعلامي في الوزارة أهم النقاط التي تمخضت عن لجنة المعادلة للشهادات الدراسية الدولية والمدارس الاهلية الصادرة عن الدول التي تتواجد فيها مدارس عراقية حكومية اوأهلية اوعدم وجود مدارس عراقية وكيفية معالجتها بما يضمن استمرار التلاميذ والطلبة النظاميين في الدراسة كالآتي:-

* التلميذ الذي إجتاز المرحلة الابتدائية (الصف السادس 6 GRADE) يحق له الانتقال الى الصف الذي يليه.

*الطالب الذي أكمل الصف الأول والثاني المتوسط ينتقل الى الصف الذي يليه (الصف الثالث المتوسط) في المدارس العراقية الحكومية او الاهلية خارج وداخل العراق.

*الطالب الذي انهى الصف التاسع بنفس المنهج الدارسي, يحدد مستواه الدراسي في الصف الثالث المتوسط في المدارس العراقية الحكومية او الاهلية خارج وداخل العراق .

* الطالب الذي انهى الصف العاشر ( الصف الرابع الاعدادي) يحق له الانتقال الى الصف الخامس الاعدادي في المدارس العراقية الحكومية او الاهلية خارج وداخل العراق .

* الطالب الذي انهى الصف الحادي عشر (الصف الخامس الاعدادي) يحق له الانتقال الى الصف السادس الاعدادي في المدارس العراقية الحكومية او الاهلية خارج وداخل العراق .

* الطالب الذي إجتاز الصف الثاني عشر يسمح له بالدوام ويحدد مستواه الدراسي في الصف السادس الاعدادي اذا كان ضمن العمر القانوني المسموح به او اداء الامتحان الخارجي داخل العراق حصراً.

على ان تكون هذه المعالجة من العام الدارسي 2022/ 2023 فما دون .