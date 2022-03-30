سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزارة التربية تُعيد العمل بنظام "التسريع" للعام الدراسي 2021 – 2022

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-30T11:27:42+0000
وزارة التربية تُعيد العمل بنظام "التسريع" للعام الدراسي 2021 – 2022

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية، يوم الاربعاء، اعادة العمل بنظام "التسريع" للعام الدراسي 2021 – 2022.

وقالت الوزارة في بيان إن المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بأعادة العمل بنظام التسريع للصفوف (الخامس الابتدائي / الثاني المتوسط / الخامس الاعدادي) وللعام الدراسي 2021 – 2022 .

وأضافت، ان هذا الإجراء يأتي نتيجة لنجاح نظام التسريع وكذلك للمطالبات الكثيرة من قبل أولياء امور التلاميذ والطلبة لإعادة العمل بهذا النظام ونتيجة للظروف الصحية المستقرة التي ساهمت في اكمال المناهج الدراسية، وسيتم اصدار الضوابط والتعليمات لاحقاً .

related

عاجل.. التربية العراقية تعلن نتائج الثالث المتوسط

Date: 2019-07-11 16:55:39
عاجل.. التربية العراقية تعلن نتائج الثالث المتوسط

التربية العراقية تكشف آلية دوام المدارس

Date: 2021-11-01 11:32:54
التربية العراقية تكشف آلية دوام المدارس

قبل يومين من بداية العام الدراسي الجديد.. التربية تصدر عدة قرارات

Date: 2019-09-29 22:48:25
قبل يومين من بداية العام الدراسي الجديد.. التربية تصدر عدة قرارات

قرار جديد من التربية العراقية بشأن عطلة نصف السنة الدراسية

Date: 2020-02-26 15:56:51
قرار جديد من التربية العراقية بشأن عطلة نصف السنة الدراسية

اعلان اسماء الطلبة الاول للدراسة المتوسطة في العراق

Date: 2019-07-21 16:20:56
اعلان اسماء الطلبة الاول للدراسة المتوسطة في العراق

التربية العراقية تعلن قرارات جديدة حول العام الدراسي 2019 - 2020

Date: 2020-10-19 09:01:41
التربية العراقية تعلن قرارات جديدة حول العام الدراسي 2019 - 2020

التربية العراقية تُحدد مواعيد امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول

Date: 2022-01-04 13:54:33
التربية العراقية تُحدد مواعيد امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول

التربية تعلن مواعيد امتحانات "الدور الأول ونهاية الكورس الثاني"

Date: 2022-02-24 17:54:12
التربية تعلن مواعيد امتحانات "الدور الأول ونهاية الكورس الثاني"