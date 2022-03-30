وزارة التربية تُعيد العمل بنظام "التسريع" للعام الدراسي 2021 – 2022

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية، يوم الاربعاء، اعادة العمل بنظام "التسريع" للعام الدراسي 2021 – 2022.

وقالت الوزارة في بيان إن المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بأعادة العمل بنظام التسريع للصفوف (الخامس الابتدائي / الثاني المتوسط / الخامس الاعدادي) وللعام الدراسي 2021 – 2022 .

وأضافت، ان هذا الإجراء يأتي نتيجة لنجاح نظام التسريع وكذلك للمطالبات الكثيرة من قبل أولياء امور التلاميذ والطلبة لإعادة العمل بهذا النظام ونتيجة للظروف الصحية المستقرة التي ساهمت في اكمال المناهج الدراسية، وسيتم اصدار الضوابط والتعليمات لاحقاً .