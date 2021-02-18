وزارة التربية تُصدر آلية دوام الملاكات التدريسية خلال أيام الحظر الجزئي

شفق نيوز/ أصدرت وزارة التربية يوم الخميس التعليمات الخاصة بآلية دوام الملاكات التدريسية في أيام الحظر الجزئي ، فيما اكدت استمرار عملية التعليم الالكتروني عن (بُعد).

وقالت الوزارة في بيان اليوم إنها أكدت التزامها بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة التي دعت بدورها الى إيقاف الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة ومنها المدارس ابتداءً من 18 من شهر شباط الجاري لعام 2021 .

وأوضح البيان أن دوام المعلمين والمدرسين والمرشدين التربويين سيكون بنسبة (25%) خلال أيام الحظر الجزئي ، شرط أن يستمر تواصلهم في الارشاد التربوي والتعليم الالكتروني (عن بُعد) مع تلاميذهم وطلابهم من جهة ، واطلاع الإدارات المدرسية على طبيعة الحصص والدروس التي يحصل عليها التلاميذ والطلبة وفق هذا النوع من التعليم من جهة أخرى .

وأكدت الوزارة في بيانها حرصها التام على اجتياز صعوبات المرحلة التي عصفت بدول العالم جراء جائحة "كورونا" والاستمرار بمشوار طلبتنا العلمي خلال العام الدراسي الحالي.