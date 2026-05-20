وزارة التربية توافق على دخول شامل لجميع طلبة "البكالوريا"

شفق نيوز- بغداد

وافقت وزارة التربية، يوم الأربعاء، على دخول شامل لجميع طلبة الدراسات المنتهية "البكالوريا".

وقالت النائبة منى الغرابي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن وزير التربية وافق على الطلب المقدم له بشأن الدخول الشامل، والذي تضمن عدداً من الفقرات أبرزها إعادة العمل بنظام المحاولات، وشمول الطلبة الراسبين للصفوف غير المنتهية بأداء امتحانات الدور الثاني.

وأضافت الغرابي، أن الطلب تضمن أيضاً شمول طلبة الدراسة الخارجية الناجحين بثلاث مواد فأكثر، وشمول الناجحين في الدراسة المهنية بأربع مواد فأكثر بأداء امتحانات الدور الثاني.

ووجهت النائبة، دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء، إلى "الأخذ بالمقترحات وتقليص المدد الزمنية بين الدراستين المتوسطة والاعدادية".

وانطلقت الامتحانات النهائية لطلبة الثالث متوسط، صباح اليوم الأربعاء، بمشاركة مئات الآلاف من الطلبة، فيما تنطلق امتحانات السادس الاعدادي كما هو مقرر يوم 13 حزيران المقبل.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت، حتى 4 أيار 2026، عدم الموافقة على الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية للعام الدراسي 2025 ـ 2026.

وأكد وزير التربية بالوكالة حينها أحمد الأسدي أن القرار جاء على خلفية النتائج السلبية للتجربة السابقة، مع الإبقاء على العمل بنظام السعي السنوي، باستثناء الصف السادس الابتدائي الذي شمله قرار الدخول الشامل.