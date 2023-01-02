وزارة التربية تنوه: لا تعطيل للدوام الرسمي غداً

شفق نيوز/ أكدت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، أنها لن تعطل دوام المدارس يوم غد الثلاثاء بمناسبة الذكرى الثالثة لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز "لا يوجد أي تعطيل لغاية الان للدوام ليوم غد الثلاثاء، وفقط تم التعطيل حسب قرار الحكومة المحلية في واسط".

وصباح اليوم قررت محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، باستثناء بعض الدوائر، وقال محافظها محمد جميل المياحي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز "وفاءً للذين ضحوا بأرواحهم من أجل العراق، يُعطل الدوام الرسمي في محافظة واسط، باستثناء الدوائر الخدمية والمصارف ودوائر المهندس المقيم للمشاريع كافة".

ويوافق يوم غد الثلاثاء الثالث من كانون الثاني/ يناير الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني عبر طائرة مسيرة أميركية عند مطار بغداد الدولي.