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وزارة التربية تنهي الجدل حول احتساب نصف السنة درجة نهائية

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-24T04:32:26+0000
وزارة التربية تنهي الجدل حول احتساب نصف السنة درجة نهائية

شفق نيوز/ نفت وزارة التربية وجود مقترح لاحتساب درجة نصف السنة كدرجة نهائية للعام الدراسي الحالي، منبهة  الى ان جميع المدارس ملتزمة بتطبيق الاجراءات الوقائية خلال مدة الامتحانات، وفقا لصحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون قوله: انه "لايوجد توجه للوزارة باحتساب درجة نصف السنة او نهاية الكورس الاول، كدرجة نهائية للعام الدراسي الحالي"، منوها الى ان "اجراء الامتحانات اثناء وجود جائحة كورونا تم بحسب المعطيات الموجودة على ارض الواقع". 

ولفت الى ان "اتخاذ اي قرار يخص الامتحانات او وضع الطلبة، مرتبط بالموقف الوبائي الذي هو في تغير بشكل يومي"، موضحا ان "مقترح اكمال الدوام للعام الدراسي الكترونيا او حضوريا يكون من خلال موافقات رسمية وآلية تعتمد بهذا  الصدد".  

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