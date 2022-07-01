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وزارة التربية تعلن نتائج الثالث المتوسط قبل عيد الأضحى

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-01T14:01:07+0000
وزارة التربية تعلن نتائج الثالث المتوسط قبل عيد الأضحى

شفق نيوز / كشف مصدر في وزارة التربية، اليوم الجمعة، اكمال تصحيح الوزارة الدفاتر الامتحانية لجميع مواد مرحلة الثالث المتوسط باستثناء مادة واحدة، مبينا ان اعلان النتائج سيكون قبيل عطلة عيد الأضحى.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات أكملت تصحيح الدفاتر الامتحانية للمواد الدراسية كافة لطلاب الصف الثالث متوسط باستثناء مادة الفيزياء".

وأضاف المصدر "سيتم الإنتهاء من تصحيح وتدقيق الدفاتر الامتحانية (البكالوريا)، خلال الأيام المقبلة وسيتم إعلان النتائج نهاية الأسبوع المقبل وتحديداً قبل عيد الأضحى".

وكانت وزارة التربية قد أعلنت، في الثالث من شهر حزيران 2022، استئناف امتحانات طلبة الثالث المتوسط بعد إيقافها بسبب تسريب الاسئلة، فيما حددت يوم 12 حزيران الحالي موعداً لاستئناف الامتحانات.

وشهدت امتحانات الصف الثالث المتوسط هذا "فضيحة" عبر تسريب أسئلة الامتحانات ما استدعى تدخلاً حكوميا على اعلى المستويات وصولا لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، فيما تولى جهاز الامن الوطني التحقيق بالموضوع بأوامر عليا من الكاظمي شخصياً.

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