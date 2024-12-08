التربية العراقية تعلن مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الأحد، مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية ( الدور الأول ) الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي 2024 / 2025 للمراحل الدراسية كافة.

وأوضح وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الامتحانات الشفهية تبدأ قبل أسبوع من بدء الامتحانات التحريرية واثناء لدوام الرسمي.

وحدد الوزير، يوم 13 من شهر كانون الثاني من العام 2025 ولغاية يوم 21 من الشهر نفسه موعدا لاجراء الامتحانات للدراستين الابتدائية والثانوية.

وحدد ايضا العطلة الربيعية لمدة اسبوعين على ان تبدأ من تاريخ 22 من شهر كانون الثاني ولغاية الخامس من شباط.

ويكون امتحانات نصف السنة للمؤجلين للصفوف المنتهية وغير المنتهية في الاسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي ولمدة اسبوع واحد فقط.