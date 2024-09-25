التربية العراقية تعلن إعادة العمل بنظام الانتساب للعام الدراسي الحالي.. وثيقة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الأربعاء، إعادة العمل بنظام الانتساب للعام الدراسي الحالي 2024- 2025، معتبرة اياه فرصة داعمة للطلبة وقاهرة للظروف الحرجة.

وقال إعلام الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن هيئة الرأي صوتت على إعادة العمل بنظام الانتساب للعام الدراسي 2024_2025 دعما للطلبة واسنادا للعوائل التي تعاني من الحالات الحرجة.

وحددت المديرية العامة التعليم العام والأهلي والاجنبي ضوابط التقديم مع استثناء تلاميذ الصفوف الأولية الثلاثة منه تلافيًا لفقدان مهارات التهجي والاملاء.

وبين البيان، ان الانتساب لهذا العام لا يخضع لاي قيد او شرط عدا إلغاء المنحة المالية من الطلبة المنتسبين كما سيؤدي التلاميذ والطلبة بالانتساب امتحان الفصل الأول امتحانا واحدا ونصف السنة والفصل الثاني امتحانا واحدا إضافة إلى امتحان نهاية العام لتقييم ادائهم العلمي.

وحددت الوزارة، آخر موعد للتقديم هو يوم الخميس الموافق 2024/11/28