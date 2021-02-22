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وزارة التربية تعلق على موعد اجراء امتحانات نصف السنة والطلاب الخارجيين

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-22T10:20:25+0000
وزارة التربية تعلق على موعد اجراء امتحانات نصف السنة والطلاب الخارجيين

شفق نيوز/ اكدت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، إن اجراء امتحانات نصف السنة والطلاب الخارجيين مرهون بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة.

وقال الناطق باسم الوزارة حيدر فاروق لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع الوبائي هو من يحدد موعد اجراء الامتحانات التمهيدية للطلاب الخارجيين، وفي حال ساء الوضع ستضطر الوزارة الى تغيير موعدها".

وأضاف "كان من المقرر إجراء امتحانات نصف السنة للطلبة المنتظمين، إلا إن تزايد الاصابات بفيروس كورونا وقرارات اللجنة العليا للصحة ومجلس الوزراء، دفعت وزارة التربية إلى تأجيل موعد اجرائها إلى اشعار اخر".

وبين فاروق، ان "اجراء الامتحانات التمهيدية للطلاب الخارجيين وامتحانات نصف السنة للطلاب المنتظمين مرهون بمقررات اللجنة العليا والموقف الوبائي خلال الايام المقبلة".

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