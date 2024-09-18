وزارة التخطيط: العراق يعدّ الأقل بمعدلات الطلاق بين الدول العربية

شفق نيوز/ ذكرت مدير عام دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط مها عبد الكريم الراوي، يوم الأربعاء، أن العراق يعدّ الأقل بمعدلات الطلاق بين الدول العربية مُقارنة بعدد سكانه.

حديثها جاء خلال ورشة عمل عن أسباب ظاهرة الطّلاق، والحلول المُقترحة لمُعالجتها في البلاد.

وقالت الراوي التي ترأست الجلسة: إن هذا الموضوع يعدّ مهما جدا، إذ يتناول نسب ومُعدلات حالات الطلاق في العراق، حسب بيانات مجلس القضاء الأعلى، مُبينة إن إن أسباب هذه الظاهرة كثيرة، ومتنوعة، وتتداخل مع بعضها الآخر و منها الزواج المُبكر، و الفقر ومعدلات البطالة، إضافة إلى الأمراض الاجتماعية التي تُصيب الشباب في الوقت الحاضر.

وأضافت أن وزارة التخطيط اعدت برنامجا خاصا لتعزيز القيم الاصيلة، وبناء المُجتمع في خطة التنمية الوطنية الخمسية (2024-2028) .

ولفتت الراوي إلى إن الموضوع في غاية الاهمية، ويجب الوقوف على أسبابه وتداعياته، وإيجاد الحلول المُناسبة لمُعالجته ،للحد من ظاهرة الطلاق على الرغم من إن مُعدل حالات الطلاق في العراق يعدّ الأقل بين الدول العربية مُقارنة بعدد سكانه.