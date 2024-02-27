وزارة التخطيط: العراق على موعد مع التعداد السكاني في تشرين الثاني المقبل ونحتاج لـ300 مليار دينار لإتمامه

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الثلاثاء، أن التعداد السكاني قائم بموعده المحدد في العشرين من شهر تشرين الثاني من العام الحالي، مشيرة إلى أنها (الوزارة) بحاجة لـ 300 مليار دينار عراقي لإنجاز عملية التعداد بصورة كاملة، فيما أكدت إلى أن الإحصاء السكاني سوف يشمل محافظات اقليم كوردستان وكركوك.

وقال المتحدث بإسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة التخطيط مستعدة لإجراء التعداد السكاني العام في العراق بموعده المقرر في العشرين من تشرين الثاني من العام الحالي، وهو ضمن التزامات وزارة التخطيط".

ولفت إلى أن "التعداد رُصد له العام الماضي، ما يقارب 100 مليار دينار عراقي ضمن الموازنة العامة والحاجة المالية تصل الى 300 مليار دينار عراقي لاتمام عملية اجراء التعداد السكاني لعموم محافظات العراق"، مبيناً أن "هذا التعداد سيكون شاملا ويساهم في إحصاء كل شيء ويعطي الأرقام الحقيقية للسكان والتنامي الحاصل وتحديد أعمار السكن والفئات بين الذكور والإناث وكذلك إحصاء المشيدات".

وأكد الهنداوي أن "التعداد سيكون عبر اجهزة لوحية متطورة مستوردة من شركات عالمية رصينة وتكون مرتبطة إلكترونيا عبر شبكة الاتصال لأن عملية التعداد ستكون الكترونية"، مشيرًا إلى أن "التعداد سيشمل محافظات اقليم كردستان العراق وكركوك وباقي المحافظات وهذا التعداد مهم وعملنا لا يترتب عليه أي جنبة سياسية".