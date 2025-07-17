وزارة التجارة تخلي مسؤوليتها من حريق واسط: الهايبر ماركت لا يتبع لنا

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، عدم علاقتها بالهايبر ماركت الذي اندلع فيه الحريق المأساوي بمحافظة واسط، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا، مؤكدة أن الموقع لا يتبع لها ولا لأي من شركاتها أو المستثمرين المتعاقدين معها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "في الوقت الذي نعزي فيه أهلنا في محافظة واسط للحادث الذي حصل في أحد الأسواق التجارية وأودى بحياة عدد من المواطنين، نود أن نوضح للرأي العام أن الهايبر ماركت الذي وقع فيه الحادث لا يتبع للوزارة بأي شكل من الأشكال، ولا يمت بصلة إلى الشركات العامة التابعة للوزارة أو إلى المستثمرين المتعاقدين معها في مشاريع تعاون هايبر ماركت".

وأضاف حنون أن "الوزارة، وفي الوقت الذي تتابع فيه باهتمام تداعيات هذا الحادث المؤسف، تؤكد حرصها على الدقة في تداول المعلومات"، مشدداً على "أهمية توخي الموضوعية من قبل وسائل الإعلام والمواطنين، وعدم ربط مشاريع ناجحة بأحداث لا علاقة لها بها".

وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، صباح اليوم الخميس، حريقاً مروّعاً اندلع داخل مركز تجاري كبير "هايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني.