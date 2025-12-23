وزارة التجارة: تحديث بيانات 38 مليون مواطن وحجب البطاقة التموينية عن 4.5 ملايين بشكل مؤقت

شفق نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة التجارة، يوم الثلاثاء، تفاصيل مشروع تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية، مؤكدة أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية وتنظيم قاعدة البيانات وضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الحقيقيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، لوكالة شفق نيوز، إن عدد المواطنين الذين قاموا بتحديث بياناتهم ضمن نظام البطاقة التموينية الإلكترونية بلغ نحو 38 مليون مواطن في عموم محافظات العراق، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني المعتمد من الوزارة ضمن مشروع التحول الرقمي.

وأوضح حنون أن عمليات التدقيق ومطابقة البيانات أسفرت عن حجب مفردات البطاقة التموينية عن قرابة 4 ملايين ونصف المليون مواطن، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يُعد تنظيمياً وتقنياً ولا يُعد دائماً.

وبيّن أن أسباب حجب البطاقة التموينية تقتصر على عدم قيام بعض المواطنين بتحديث بياناتهم خلال المدة المعلنة رسمياً، أو وجود تكرار وازدواجية في الأسماء ضمن قاعدة البيانات، فضلاً عن إدراج أسماء متوفين لم يتم تحديث بياناتهم سابقاً، إضافة إلى وجود بيانات غير مكتملة أو غير متطابقة مع السجلات الرسمية، وكذلك تسجيل أشخاص متواجدين خارج البلاد من دون تثبيت وجودهم داخل العراق وفق متطلبات النظام.

وأكد المتحدث الرسمي أن الحجب مؤقت، وستُتاح للمواطنين المشمولين به فرص لتصحيح بياناتهم ورفع الحجب عبر التطبيق الإلكتروني، حيث تم الإعلان عن فتح الخدمات المتعلقة بالحجب ورفعه، إلى جانب خدمات ذوي الهمم، بما يضمن عدم حرمان أي مواطن مستحق من حقه في البطاقة التموينية.

وأضاف أن وزارة التجارة ماضية في تقديم جميع خدمات البطاقة التموينية إلكترونياً وعبر الهواتف الجوالة، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى شملت خدمات الحجب ورفع الحجب، فيما يجري حالياً العمل ضمن بيئة تجريبية في محافظتي واسط والديوانية لخدمة الإضافة، على أن يتم تعميمها على باقي المحافظات بعد معالجة المشكلات الفنية التي قد تظهر أثناء عمليات التحديث.