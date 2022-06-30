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وزارة الاتصالات تعول على مشاريع الـ FTTH لتحسين خدمة الأنترنت في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-30T13:07:51+0000
وزارة الاتصالات تعول على مشاريع الـ FTTH لتحسين خدمة الأنترنت في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الإتصالات، يوم الخميس، أنها تعول على مشاريع الـ FTTH لتحسين خدمة الأنترنت في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوكيل الفني الأقدم للوزارة وادي كريم وادي، والمدير التنفيذي للمشروع الوطني للأنترنت جاسم علاء خلال الاعلان عن انطلاق المشروع في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وقال وادي خلال المؤتمر، إن : الكل يعرف ان خدمات الانترنت غير جيدة إلا انه هذا العام كانت أفضل ونسعى إلى تطويرها عاما بعد آخر .

وأضاف ان وزارة الاتصالات تعول على مشاريع الـ FTTH لأن سعتها جيدة وامنيته عالية، مؤكدا أن هذه المشاريع ستشمل عموم العراق مما يحسن خدمة الانترنت سواء لدوائر الدولة ام المواطنين.

بدوره قال علاء جاسم خلال المؤتمر ، إن الشركة تغطي كل العراق الاتحادي ما عدا اقليم كوردستان بخدمة الانترنت.

وأوضح ان الخدمة انطلقت قبل محافظة البصرة في بغداد والمثنى والديوانية وكركوك، مبينا أنه الأسبوع المقبل سيتم افتتاح الخدمة في ذي قار وبعدها في الموصل.

وتابع جاسم أنه "نطمح في نهاية العام 2023 سنغطي عموم محافظات العراق ".

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