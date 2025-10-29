وزارة الاتصالات العراقية تنفي وجود "تشويش" على نظام الملاحة في بغداد

شفق نيوز- بغداد

نفت وزارة الاتصالات العراقية، يوم الأربعاء، التشويش على نظام الـ(GPS) في العاصمة بغداد حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "تداولت بعض الجهات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات تزعم قيام وزارة الاتصالات التشويش على نظام الـ(GPS) في بغداد حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية".

وأكدت أن "الوزارة تنفي نفياً قاطعاً هذه الادعاءات، وتؤكد أن ما نُشر عارٍ تماماً عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة".

ودعت الوزارة "الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل الأخبار والاعتماد على المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للوزارة لتجنب تضليل الرأي العام".

ويأتي تنويه وزارة الاتصالات في وقت تشهد فيه التطبيقات المعتمدة على نظام تحديد المواقع العالمي GPS في العراق منذ الأسبوع الماضي تشويشاً على إشاراتها، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، وشمل ذلك تطبيقات التوصيل والملاحة وغيرها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، أوضح الخبير التقني عثمان أحمد أكرم في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، أن سبب تعطيل خدمات التوصيل هو التشويش على إشارات GPS، ما يؤدي إلى التلاعب بمواقع الأجهزة الذكية وجعل التطبيقات تظهر المواقع بشكل غير دقيق، مما يسبب ضياع المركبات وتأخير عمليات التوصيل.

وكان عدد من سكان المنطقة الخضراء وسط بغداد والمناطق القريبة لاحظوا توقف أنظمة الملاحة في تطبيقات مثل Waze وGoogle Maps، بينما أكد عاملون في خدمات التوصيل وجود صعوبات تعيق أداء عملهم، ولم يتمكن أصحاب طائرات التصوير المسيّرة من تشغيلها أو تسييرها.

وتشير مصادر أمنية إلى أن عمليات التشويش وسط بغداد مرتبطة بأسباب أمنية تتعلق بالاستعدادات للانتخابات المقبلة.