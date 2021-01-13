وزارات عراقية تشترط التحديث البايومتري لتوزيع رواتب موظفيها.. وثيقة

شفق نيوز/ اشترطت عدداً من وزارات ومؤسسات الدولة العراقية، اليوم الاربعاء، استحداث بطاقة الناخب أمام صرف رواتب موظفيها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عدداً من وزارات ومؤسسات الدولة بدأت بتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء الذي يقضي باعتماد البطاقة الانتخابية مستمسكاً رسمياً.

وأضاف أن عدداً من الوزارات وجهت تشكيلاتها بعدم صرف رواتب موظفيها إلا بعد تحديث البطاقة الانتخابية البايومترية.

وفي هذا الصدد، حصلت وكالة شفق نيوز، على وثيقة رسمية صادر عن وزارة النقل العراقية اشترطت فيها استحداث بطاقة الناخب مقابل صرف رواتب موظفيها.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن الوزارة، فأن الوزارة اشترطت صرف رواتب موظفي مركز الوزارة وتشكيلاتها بعد اصدار بطاقة الناخب البايومترية المحدثة.

وصوت مجلس الوزراء، خلال جلسته الاسبوعية، امس الثلاثاء، على اعتبار بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد واحدة من المسمتسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة، كما قرر منح الموظفين مدة 60 يوماً لتحديث بياناتهم البايومترية.