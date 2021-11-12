"أور" التاريخية تحتضن مهرجاناً هو الأول من نوعه

شفق نيوز/ نظم في محافظة ذي قار، يوم الجمعة، مهرجان هو الأول من نوعه في مدينة اور الاثرية تحت شعار "بذرة سومرية" لدعم السياحة في المحافظة.

وقال مدير سياحة وأثار ذي قار، عامر عبدالرزاق لوكالة شفق نيوز، ان "مهرجان (بذرة سومرية) جاء عن طريق الفرق التطوعية ولم يكلف الدولة دينارا واحداً وشهد حضورا كبيرا".

وأوضح، "توقعنا تواجد قرابة 100 شخص في المهرجان، لكن تفاجأنا بحضور اكثر من 1000 شخص فيه"، لافتا إلى أن "المهرجان تضمن مقطوعات موسيقية وغنائية إلقاء الشعر وفعاليات فلكلورية ورسم حر ومعارض رسم".

وأشار الى ان "المهرجان أقيم في حضرة مدينة اور الأثرية، وشهد حضورا كبيرا من أبناء المحافظات العراقية ووفود ألمانية وتركية وبريطانية ".

واضاف، ان "هذا المهرجان هو رسالة للعالم أجمع بأننا بلد أمان ومدينة مستقرة وأننا شعب يعشق الحياة، فضلا عن انه يمثل دعم رئيسي للحركة السياحية التي تشهدها محافظة ذي قار ".